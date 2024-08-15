Суринова Ольга Николаевна 23.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суринова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1973

Муж: Суринов Александр

Москва, город федерального значения Москва
Грибоедовский дворец бракосочетания
Рождение ребёнка
04.03.1977

Сын: Суринов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Суринов Александр

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