Суринова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1973
Муж: Суринов Александр
Москва, город федерального значения Москва
Грибоедовский дворец бракосочетания
Рождение ребёнка
04.03.1977
Сын: Суринов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Суринов Александр