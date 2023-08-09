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Чекарамит Христофор Федорович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

25.12.1895

Дата смерти

08.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
26.12.1895
Бракосочетание
1926

Жена: Чекрамита Анастасия Харлампиевна

Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Чекарамит Виталий Христофорович

Мать ребёнка: Чекрамита Анастасия Харлампиевна

Рождение ребёнка
10.04.1930

Сын: Чекарамит Петр Христофорович

Мать ребёнка: Чекрамита Анастасия Харлампиевна

Упоминание
Неизвестно
Работал на заводе бухгалтером
Смерть
08.03.1987