Чекарамит Христофор Федорович
Место рождения
Дата рождения25.12.1895
Дата смерти08.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
26.12.1895
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
19.08.1928
Сын: Чекарамит Виталий Христофорович
Мать ребёнка: Чекрамита Анастасия Харлампиевна
Рождение ребёнка
10.04.1930
Сын: Чекарамит Петр Христофорович
Мать ребёнка: Чекрамита Анастасия Харлампиевна
Упоминание
Неизвестно
Работал на заводе бухгалтером
Смерть
08.03.1987