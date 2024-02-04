Шарифуллина Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1996
Сын: Шарифуллин Нурбулат Нургаянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1998
Сын: Шарифуллин Нурислам Нургаянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности