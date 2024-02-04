Шарифуллина Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифуллина Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.
1998 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1996

Сын: Шарифуллин Нурбулат Нургаянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1998

Сын: Шарифуллин Нурислам Нургаянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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