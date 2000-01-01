Коновалова Евпраксия Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Евпраксия Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

07.01.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.

Дочь: Екатерина Никоноровна

Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Никоноровна

Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович

Рождение ребёнка
07.01.1844 ст.

Дочь: Татьяна Никоноровна

Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Никонор Макарович

Смерть
07.01.1844 ст.
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