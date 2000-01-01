Коновалова Евпраксия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти07.01.1844 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.
Дочь: Екатерина Никоноровна
Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Никоноровна
Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович
Рождение ребёнка
07.01.1844 ст.
Дочь: Татьяна Никоноровна
Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1844 ст.