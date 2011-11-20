Золотарева Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1968

Сын: Золотарев Александр Викторович

Отец ребёнка: Золотарев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Золотарев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Золотарев Виктор

Смерть
Неизвестно
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