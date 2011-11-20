Золотарева Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1968
Сын: Золотарев Александр Викторович
Отец ребёнка: Золотарев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Золотарев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Золотарев Виктор
Смерть
Неизвестно