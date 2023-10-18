Андреев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1885

Дата смерти

15.07.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1885

Отец: Андреев Василий

Мать: Анна?

Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Кочеткова Надежда

Мать ребёнка: Андреева Домна

Рождение ребёнка
17.05.1928

Дочь: Наумова Александра

Мать ребёнка: Андреева Домна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Андреев Николай

Мать ребёнка: Андреева Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Алексей (Лёля)

Мать ребёнка: Андреева Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Домна

Смерть
15.07.1946
Чувашия, Порецкий район
Похороны
Неизвестно
Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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