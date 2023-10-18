Андреев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1885
Дата смерти15.07.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1885
Отец: Андреев Василий
Мать: Анна?
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Кочеткова Надежда
Мать ребёнка: Андреева Домна
Рождение ребёнка
17.05.1928
Дочь: Наумова Александра
Мать ребёнка: Андреева Домна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Андреев Николай
Мать ребёнка: Андреева Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андреева Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Домна
Смерть
15.07.1946
Чувашия, Порецкий район
Похороны
Неизвестно
Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия