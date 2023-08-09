Скоробогатых (Иноземцева) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1914
Сорокино, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Скоробогатов Никифор Александрович
Отец ребёнка: Скоробогатых Александр Федотович
Рождение ребёнка
13.01.1918
Сын: Скоробогатых Павел Александрович
Отец ребёнка: Скоробогатых Александр Федотович
Смерть
Неизвестно