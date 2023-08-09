Скоробогатых (Иноземцева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатых (Иноземцева) Анна Николаевна

Место рождения

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
22.10.1914

Муж: Скоробогатых Александр Федотович

Сорокино, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Скоробогатов Никифор Александрович

Отец ребёнка: Скоробогатых Александр Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.01.1918

Сын: Скоробогатых Павел Александрович

Отец ребёнка: Скоробогатых Александр Федотович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно