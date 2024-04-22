Лазарев Иван Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Иван Селиверстович

Место рождения

Мосолово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мосолово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Нармоново, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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