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Пискайка

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1646

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1646

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1664

Сын: Мокейка Пискаев

Мать ребёнка: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1677

Сын: Дурайка Пискаев

Мать ребёнка: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1681

Сын: Кирдяйка Пискаев

Мать ребёнка: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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