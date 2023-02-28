Пискайка
Место рождения
Дата рожденияДо 1646
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1646
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1664
Сын: Мокейка Пискаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1677
Сын: Дурайка Пискаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1681
Сын: Кирдяйка Пискаев
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно