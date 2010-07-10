Тен Феликс Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Феликс Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1942

Дата смерти

10.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.07.2010
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