Тен Феликс Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1942
Дата смерти10.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.07.2010