Постернак Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти04.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Постернак Пётр
Мать: не указана
Черниговская область, Иченский район, село Пардоневка-место рождения по информации с сайта Память народа
Рождение ребёнка
17.10.1925
Сын: Постернак Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Постернак Лидия Степановна
Смерть
04.10.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
416 стрелковый полк 112 стрелковой дивизии (II) 416 сп 112 сд Место захоронения Сталинградская обл., г. Сталинград Похоронен на о.Заячий.