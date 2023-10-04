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Постернак Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

04.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Постернак Пётр

Мать: не указана

Черниговская область, Иченский район, село Пардоневка-место рождения по информации с сайта Память народа
Рождение ребёнка
17.10.1925

Сын: Постернак Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Постернак Лидия Степановна

Смерть
04.10.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
416 стрелковый полк 112 стрелковой дивизии (II) 416 сп 112 сд Место захоронения Сталинградская обл., г. Сталинград Похоронен на о.Заячий.
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