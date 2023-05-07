Аргокова Ксения Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАргокова Ксения Мироновна

Аргокова Ксения Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1897

Сын: Аргокова София Григорьевна

Отец ребёнка: Аргоков Григорий Тихонович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Аргоков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Аргоков Григорий Тихонович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аргоков Григорий Тихонович

Смерть
Неизвестно