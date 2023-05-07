Аргокова Ксения Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1897
Сын: Аргокова София Григорьевна
Отец ребёнка: Аргоков Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Аргоков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Аргоков Григорий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно