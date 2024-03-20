Von Sengbusch (Pychlau) Johanna Ginevra
Место рожденияRiga
Дата рождения22.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1851
Отец: Pychlau Reinhold Ludwig
Мать: Pychlau Johanna Caroline
Riga
Рождение ребёнка
27.02.1873
Дочь: Alma Karoline
Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav
Riga, Letland
Рождение ребёнка
09.04.1874
Дочь: Von Boetticher Alexandra Wilhelmine
Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav
Riga / Lettland
Рождение ребёнка
22.11.1875
Дочь: Von Lieven Ella Elisabeth
Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
03.03.1879
Дочь: Von Der Pahlen Lilly Ginevra
Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav
Riga
Рождение ребёнка
06.03.1881
Сын: Von Sengbusch Gustav Wilhelm
Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
22.06.1885
Дочь: Hedenström Erna Katharina
Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav
Latvia, Riga
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно