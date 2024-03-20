Von Sengbusch (Pychlau) Johanna Ginevra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Sengbusch (Pychlau) Johanna Ginevra

Место рождения

Riga

Дата рождения

22.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1851

Отец: Pychlau Reinhold Ludwig

Мать: Pychlau Johanna Caroline

Riga
Рождение ребёнка
27.02.1873

Дочь: Alma Karoline

Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav

Riga, Letland
Рождение ребёнка
09.04.1874

Дочь: Von Boetticher Alexandra Wilhelmine

Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav

Riga / Lettland
Рождение ребёнка
22.11.1875

Дочь: Von Lieven Ella Elisabeth

Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
03.03.1879

Дочь: Von Der Pahlen Lilly Ginevra

Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav

Riga
Рождение ребёнка
06.03.1881

Сын: Von Sengbusch Gustav Wilhelm

Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
22.06.1885

Дочь: Hedenström Erna Katharina

Отец ребёнка: Von Sengbusch Karl Gustav

Latvia, Riga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Von Sengbusch Karl Gustav

Смерть
Неизвестно
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