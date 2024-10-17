Шагеева Масуфа Муэминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.12.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шагеев Нуриахмет Миннеахметович
Отец ребёнка: Шагеев Миннеахмет Шагиахметович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шагеев Салих Миннеахметович
Отец ребёнка: Шагеев Миннеахмет Шагиахметович
Рождение ребёнка
08.10.1895
Сын: Шагеев Габдельбарый Миннеахметович
Отец ребёнка: Шагеев Миннеахмет Шагиахметович
Смерть
07.12.1928
Алга, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)