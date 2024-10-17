Шагеева Масуфа Муэминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагеева Масуфа Муэминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.12.1928

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагеев Миннеахмет Шагиахметович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шагеев Нуриахмет Миннеахметович

Отец ребёнка: Шагеев Миннеахмет Шагиахметович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шагеев Салих Миннеахметович

Отец ребёнка: Шагеев Миннеахмет Шагиахметович

Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Шагеев Габдельбарый Миннеахметович

Отец ребёнка: Шагеев Миннеахмет Шагиахметович

Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.12.1928
Алга, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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