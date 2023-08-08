Самарин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Сам ? ?
Рождение ребёнка
13.06.1912
Мать ребёнка: Сам ? ?
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сам ? ?
Смерть
Неизвестно