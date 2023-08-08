Самарин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Самарин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Сам ? ?

Рождение ребёнка
13.06.1912

Сын: Самарин Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Сам ? ?

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сам ? ?

Смерть
Неизвестно