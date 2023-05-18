(Ляшкина) Елена (алёна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ляшкина) Елена (алёна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляшкин Фрол Терентьевич

Плоское, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляшкин Фрол Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляшкин Фрол Терентьевич

Плоское, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляшкин Фрол Терентьевич