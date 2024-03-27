Тарзиманов Нух
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рождения18.05.1910
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1910
Отец: Тарзиманов Афтахметдин Мулла
Мать: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1998