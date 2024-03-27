Тарзиманов Нух — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарзиманов Нух

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

18.05.1910

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1910

Отец: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Мать: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1998

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