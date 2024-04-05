Apalińska (Ogonowska) Franciszka (Z Bliźniąt) 08.09.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Apalińska (Ogonowska) Franciszka (Z Bliźniąt)

Место рождения

Jemieliste/Wąsewo akt 95/1861

Дата рождения

08.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1861

Отец: Ogonowski Jan

Мать: Ogonowska (Musińska/Muszyńska/Muszewska) Marianna Muszyńska/Muszewska/

Jemieliste/Wąsewo akt 95/1861
Бракосочетание
27.10.1884

Муж: Apaliński Jan

Jemieliste/Wąsewo akt 26/1884
Рождение ребёнка
02.09.1887

Дочь: (Apalińska) Helena

Отец ребёнка: Apaliński Jan

Jemieliste/Wąsewo akt 121/1887
Смерть
Неизвестно

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