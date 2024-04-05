Apalińska (Ogonowska) Franciszka (Z Bliźniąt)
Место рожденияJemieliste/Wąsewo akt 95/1861
Дата рождения08.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1861
Jemieliste/Wąsewo akt 95/1861
Бракосочетание
27.10.1884
Муж: Apaliński Jan
Jemieliste/Wąsewo akt 26/1884
Рождение ребёнка
02.09.1887
Дочь: (Apalińska) Helena
Отец ребёнка: Apaliński Jan
Jemieliste/Wąsewo akt 121/1887
Смерть
Неизвестно