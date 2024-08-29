Мешалкина Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мешалкина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Мешалкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мешалкин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Мешалкин Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно