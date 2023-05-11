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Шанина - Данилова Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.08

Дочь: Шанина Софья Михайловна

Отец ребёнка: Шанин Михаил Александрович

Рождение
08.05.1972

Отец: Данилов Анатолий Викторович

Мать: Данилова Карачева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.2014

Дочь: Шанина Нелли Михайловна

Отец ребёнка: Шанин Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Индриксон Сергей Юрьевич