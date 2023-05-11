Шанина - Данилова Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.08
Дочь: Шанина Софья Михайловна
Отец ребёнка: Шанин Михаил Александрович
Рождение
08.05.1972
Рождение ребёнка
09.08.2014
Дочь: Шанина Нелли Михайловна
Отец ребёнка: Шанин Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Индриксон Сергей Юрьевич