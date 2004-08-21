Ясенко Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1941
Дата смерти21.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1941
Отец: Ясенко Иван Алексеевич
Мать: Ясенко Елена Ивановна
Год рождения 1942, указан в похозяйственной книге. Свидетельство о рождении выдано со слов в 1950 году, год рождения указан 1941
Рождение ребёнка
07.05.1963
Сын: Ясенко Геннадий Александроавич
Мать ребёнка: Ясенко Раиса Яковлевна
Рождение ребёнка
31.10.1968
Дочь: Затона Жанна Александровна
Мать ребёнка: Ясенко Раиса Яковлевна
Смерть
21.08.2004
Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край