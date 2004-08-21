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Ясенко Александр Иванович

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Место рождения

Раек, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

25.05.1941

Дата смерти

21.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1941

Отец: Ясенко Иван Алексеевич

Мать: Ясенко Елена Ивановна

Раек, Костюковичский район, Могилёвская область
Год рождения 1942, указан в похозяйственной книге. Свидетельство о рождении выдано со слов в 1950 году, год рождения указан 1941
Рождение ребёнка
07.05.1963

Сын: Ясенко Геннадий Александроавич

Мать ребёнка: Ясенко Раиса Яковлевна

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.10.1968

Дочь: Затона Жанна Александровна

Мать ребёнка: Ясенко Раиса Яковлевна

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
21.08.2004
Западный, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
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