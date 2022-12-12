Пунько (Стасевич) Елена Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1891 ст.
Дочь: Семенюк Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Семенюк Филипп Давидович
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1891 ст.
Бракосочетание
04.02.1894 ст.
Жениху 56 лет, 2 брак | Невесте 37 лет, 2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно