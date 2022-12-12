Пунько (Стасевич) Елена Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пунько (Стасевич) Елена Онуфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.
Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1891 ст.

Дочь: Семенюк Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Семенюк Филипп Давидович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1891 ст.

Муж: Семенюк Филипп Давидович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
04.02.1894 ст.

Муж: Пунько Василий Данилович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 56 лет, 2 брак | Невесте 37 лет, 2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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