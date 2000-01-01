Бородина (Казусь) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1974
Сын: Бородин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бородин Александр Ростиславович
Рождение ребёнка
20.01.1976
Сын: Бородин Александр Александрович
Отец ребёнка: Бородин Александр Ростиславович