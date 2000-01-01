Бородина (Казусь) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Казусь) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1974

Сын: Бородин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Ростиславович

Рождение ребёнка
20.01.1976

Сын: Бородин Александр Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Ростиславович

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