Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филипповна

Место рождения

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Варвара Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Тимофей Фомич

Отец ребёнка: Фома Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Фомич

Отец ребёнка: Фома Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Феврония Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Фома Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Федорович

Смерть
Неизвестно