Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Варвара Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тимофей Фомич
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Фомич
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Феврония Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Фома Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Федорович
Смерть
Неизвестно