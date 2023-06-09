Тимофеев Нил
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти20.08.1879 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Нилов Зиновий
Мать ребёнка: Никифорова Матрена
Рождение ребёнка
26.05.1863 ст.
Дочь: Нилова Феодосия
Мать ребёнка: Никифорова Матрена
Рождение ребёнка
11.04.1866 ст.
Дочь: Нилова Александра
Мать ребёнка: Никифорова Матрена
Рождение ребёнка
1867
Сын: Нилов Матвей
Мать ребёнка: Никифорова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нилов Петр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.08.1879 ст.
от старости
Похороны
23.08.1879 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область