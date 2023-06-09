Тимофеев Нил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Нил

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

20.08.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Нилов Зиновий

Мать ребёнка: Никифорова Матрена

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.05.1863 ст.

Дочь: Нилова Феодосия

Мать ребёнка: Никифорова Матрена

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.04.1866 ст.

Дочь: Нилова Александра

Мать ребёнка: Никифорова Матрена

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Нилов Матвей

Мать ребёнка: Никифорова Матрена

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нилов Петр

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
20.08.1879 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от старости
Похороны
23.08.1879 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область