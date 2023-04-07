Кутенева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кутенев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
02.08.1901
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич
Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
15 августа 1901 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
29.11.1905
Сын: Кутенев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
12 декабря 1905 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
28 декабря 1908 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
17.03.1911
Сын: Кутенев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
30 марта 1911 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
01.06.1914
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
14 июня 1914 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно