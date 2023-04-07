Кутенева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутенева Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кутенев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
02.08.1901

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич

Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
15 августа 1901 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
29.11.1905

Сын: Кутенев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
12 декабря 1905 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
28 декабря 1908 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
17.03.1911

Сын: Кутенев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
30 марта 1911 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
01.06.1914

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Кутенев Василий Евстафьевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
14 июня 1914 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутенев Василий Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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