Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1709
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Фома Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Давыд Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Елистрат Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1709