Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим

Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1709

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Фома Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Давыд Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Елистрат Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1709

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