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Калмыков Семён Алексеевич

Место рождения

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Калмыкова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Александровна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.

Сын: Калмыков Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Александровна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
В метрических книгах дата рождения 21.09.1906г. Но день рождения всегда отмечали 14 октября. А на памятнике стоит дата рождения 27.09.1906
Смерть
Неизвестно

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