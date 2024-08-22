Калмыков Семён Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Калмыкова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Александровна
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.
Сын: Калмыков Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Александровна
В метрических книгах дата рождения 21.09.1906г. Но день рождения всегда отмечали 14 октября. А на памятнике стоит дата рождения 27.09.1906
Смерть
Неизвестно