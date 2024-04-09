Шканов Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Шканов Никита Афонасьевич?
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Шканова Устинья Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: (Шканова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шканова Устинья Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Шканова Устинья Артемьевна