Янкина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Янкин Ульян Яковлевич

Отец ребёнка: Янкин Яков

Рождение ребёнка
1802

Сын: Янкин Савин Яковлевич

Отец ребёнка: Янкин Яков

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Янкин Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Янкин Яков

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янкин Яков

Смерть
Неизвестно
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