Янкина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Янкин Яков
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Янкин Яков
Рождение ребёнка
1805
Сын: Янкин Ефим Яковлевич
Отец ребёнка: Янкин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янкин Яков
Смерть
Неизвестно