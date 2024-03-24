Колесова Пелагея Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова Пелагея Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Колесов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
03.03.1870

Сын: мёртворожденный

Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Колесов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
02.02.1877

Дочь: Колесова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
21.11.1879

Дочь: Колесова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1882

Дочь: Колесова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
15.12.1885

Дочь: Колесова Лукия Алексеевна

Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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