Колесова Пелагея Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Колесов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1870
Сын: мёртворожденный
Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1875
Сын: Колесов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1877
Дочь: Колесова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1879
Дочь: Колесова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1882
Дочь: Колесова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1885
Дочь: Колесова Лукия Алексеевна
Отец ребёнка: Колесов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно