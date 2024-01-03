Горникова (Приймаченко) Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горникова (Приймаченко) Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1899

Муж: Горников Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
25.10.1900

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
14.10.1901

Дочь: (Горникова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: (Горникова) Агриппина Андреева

Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.08.1906

Дочь: (Горникова) Наталья Андреева

Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.09.1908

Дочь: Меловатка (Горникова) Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Горников Иван Андреев

Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.07.1912

Дочь: (Горникова) Мария Андреева

Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Горников Никита Андреев

Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.12.1915

Дочь: (Горникова) Варвара Андреева

Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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