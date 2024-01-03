Горникова (Приймаченко) Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1899
Рождение ребёнка
25.10.1900
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
14.10.1901
Дочь: (Горникова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: (Горникова) Агриппина Андреева
Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
27.08.1906
Дочь: (Горникова) Наталья Андреева
Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
20.09.1908
Дочь: Меловатка (Горникова) Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
01.09.1909
Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
18.07.1912
Дочь: (Горникова) Мария Андреева
Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
19.09.1914
Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
08.12.1915
Дочь: (Горникова) Варвара Андреева
Отец ребёнка: Горников Андрей Григорьев
Смерть
Неизвестно