Жиркова (Тихонова) Домна Лукояновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиркова (Тихонова) Домна Лукояновна

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.09.1914

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914

Отец: Тихонов Лукоян Осипович

Мать: Тихонова Феодосия Елисеевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
07.09.1914
Крестные: Герасим Сил. Тиханов (село Багаево)
Рождение ребёнка
1935

Сын: Жирков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Жирков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Герасимова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Жирков Михаил Яковлевич

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жирков Михаил Яковлевич

Смерть
1998
Россия, Russia
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