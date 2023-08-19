Жиркова (Тихонова) Домна Лукояновна
Место рождения
Дата рождения06.09.1914
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914
Крещение
07.09.1914
Крестные: Герасим Сил. Тиханов (село Багаево)
Рождение ребёнка
1935
Сын: Жирков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Жирков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Герасимова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Жирков Михаил Яковлевич
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Россия, Russia