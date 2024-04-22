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Середнев Григорий

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Середнев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Середнева Жена

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Середнев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Середнева Жена

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Макина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Середнева Жена

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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