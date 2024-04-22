Середнев Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Середнев Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Середнева Жена
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Середнев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Середнева Жена
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Макина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Середнева Жена
Смерть
Неизвестно