Шургучинов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шургучинов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шургучинов Николай

Мать: Шургучинова Мария

Рождение ребёнка
04.05.1978

Сын: Шургучинов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Шургучинова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.09.1979

Сын: Шургучинов Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Шургучинова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.06.1983

Дочь: Низовцева Жанна Сергеевна

Мать ребёнка: Шургучинова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шургучинова Оксана Сергеевна

Мать ребёнка: Шургучинова Надежда Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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