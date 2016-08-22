Шургучинов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шургучинов Николай
Мать: Шургучинова Мария
Рождение ребёнка
04.05.1978
Сын: Шургучинов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Шургучинова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.09.1979
Сын: Шургучинов Роман Сергеевич
Мать ребёнка: Шургучинова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.06.1983
Дочь: Низовцева Жанна Сергеевна
Мать ребёнка: Шургучинова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шургучинова Оксана Сергеевна
Мать ребёнка: Шургучинова Надежда Фёдоровна
Смерть
Неизвестно