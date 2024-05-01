Колевид Константин Евменович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1924
Дата смерти23.03.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924
Отец: Колевид Евмен Савельевич
Мать: Колевид Ирина Титовна
Рождение ребёнка
24.09.?
Дочь: Гусельникова (Колевид) Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Колевид (Хиляй) Раиса Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колевид (Хиляй) Раиса Трифоновна
Рождение ребёнка
30.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колевид (Хиляй) Раиса Трифоновна
Смерть
23.03.1975