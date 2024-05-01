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Колевид Константин Евменович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1924

Дата смерти

23.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

1883 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924

Отец: Колевид Евмен Савельевич

Мать: Колевид Ирина Титовна

Рождение ребёнка
24.09.?

Дочь: Гусельникова (Колевид) Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Колевид (Хиляй) Раиса Трифоновна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колевид (Хиляй) Раиса Трифоновна

Рождение ребёнка
10.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колевид (Хиляй) Раиса Трифоновна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колевид (Хиляй) Раиса Трифоновна

Смерть
23.03.1975
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

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