Лазутенкова Стефанида Григорьевна
Место рожденияСущевская волость Духовского уезда Смоленской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сущевская волость Духовского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазутенков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лазутенков Василий
Сущевская волость Смоленской губернии
Смерть
1907
Совр. Басманный р-н Москвы