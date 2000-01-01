Лазутенкова Стефанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутенкова Стефанида Григорьевна

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Место рождения

Сущевская волость Духовского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сущевская волость Духовского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазутенков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лазутенков Василий

Сущевская волость Смоленской губернии
Смерть
1907
Совр. Басманный р-н Москвы
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