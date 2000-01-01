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Тимофеев Валентин Александрович

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Место рождения

г.Алма-Ата Казахстан

Дата рождения

19.08.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1939

Отец: Тимофеев Александр Фёдорович

Мать: не указана

г.Алма-Ата Казахстан
Рождение ребёнка
22.04.1966

Сын: Тимофеев Владимир Валентинович

Мать ребёнка: не указана

пос.Отеген-Батыр ГРЭС Казахстан Алматинская область Илийский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Нели Николаевна

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