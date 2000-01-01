Тимофеев Валентин Александрович
Место рожденияг.Алма-Ата Казахстан
Дата рождения19.08.1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1939
Отец: Тимофеев Александр Фёдорович
Мать: не указана
г.Алма-Ата Казахстан
Рождение ребёнка
22.04.1966
Сын: Тимофеев Владимир Валентинович
Мать ребёнка: не указана
пос.Отеген-Батыр ГРЭС Казахстан Алматинская область Илийский район
Бракосочетание
Неизвестно