Овчарова (Ковтун) Мария Ивановна
Место рожденияс Кривоносово Россошанского района Воронежской обл
Дата рождения16.02.1917
Дата смерти12.04.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1917
Отец: Ковтун Иван Кузьмич
Мать: Ковтун Прасковья
с Кривоносово Россошанского района Воронежской обл
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Сатина Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Овчаров Фёдор Алексеевич
с.Митрофановка Михайловского района Воронежской обл.
Смерть
12.04.1976
Россия