Овчарова (Ковтун) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова (Ковтун) Мария Ивановна

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Место рождения

с Кривоносово Россошанского района Воронежской обл

Дата рождения

16.02.1917

Дата смерти

12.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1917

Отец: Ковтун Иван Кузьмич

Мать: Ковтун Прасковья

с Кривоносово Россошанского района Воронежской обл
Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Сатина Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Овчаров Фёдор Алексеевич

с.Митрофановка Михайловского района Воронежской обл.
Смерть
12.04.1976
Россия
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