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Курносенко Владимир Прохорович

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Место рождения

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

25.09.1919

Дата смерти

06.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.12.1951

Сын: Курносенко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Курносенко Лидия Дмитриевна

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.09.1954

Сын: Курносенко Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Курносенко Лидия Дмитриевна

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Смерть
06.03.2002
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