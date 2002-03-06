Курносенко Владимир Прохорович
Место рождения
Дата рождения25.09.1919
Дата смерти06.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1951
Сын: Курносенко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Курносенко Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.09.1954
Сын: Курносенко Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Курносенко Лидия Дмитриевна
Смерть
06.03.2002