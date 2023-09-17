Петренко Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1959
Сын: Байраиуков Юрий Махмудович
Отец ребёнка: Байрамуков Махмуд
Рождение ребёнка
27.04.1965
Сын: Байрамуков Али Махмудович
Отец ребёнка: Байрамуков Махмуд
Смерть
Неизвестно