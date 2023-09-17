Петренко Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1959

Сын: Байраиуков Юрий Махмудович

Отец ребёнка: Байрамуков Махмуд

Рождение ребёнка
27.04.1965

Сын: Байрамуков Али Махмудович

Отец ребёнка: Байрамуков Махмуд

Смерть
Неизвестно
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