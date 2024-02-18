Сафронов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронов Иван Иванович

Сафронов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронова Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1930

Сын: Сафронов Петр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.05.1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.