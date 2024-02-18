Сафронов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронова Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1930
Сын: Сафронов Петр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.05.1978