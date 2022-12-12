Муравьев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1907
Дата смерти06.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1929
Мать ребёнка: Муравьева Марфа Николаевна
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.05.1942
Германия
Погиб в плену. Место захоронения: Хоенштайн