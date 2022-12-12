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Муравьев Николай Васильевич

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Место рождения

Мысы, Сараловская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

06.12.1907

Дата смерти

06.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Мысы, Сараловская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1929

Сын: Муравьев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Муравьева Марфа Николаевна

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.05.1942
Германия
Погиб в плену. Место захоронения: Хоенштайн
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