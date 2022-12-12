Волокитина Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти19.02.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1922
Дочь: Латынина Фекла
Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
12.03.1924
Сын: Волокитин Василий
Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
27.02.1926
Дочь: Ефросиния Филипповна
Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
03.04.1930
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
16.12.1932
Сын: Волокитин Иван
Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
07.03.1939
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович
Смерть
19.02.1941