Волокитина Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолокитина Прасковья Михайловна

Волокитина Прасковья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

19.02.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1926 г.р.
1930 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1922

Дочь: Латынина Фекла

Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович

Рождение ребёнка
12.03.1924

Сын: Волокитин Василий

Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1926

Дочь: Ефросиния Филипповна

Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
03.04.1930

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович

Рождение ребёнка
16.12.1932

Сын: Волокитин Иван

Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович

Рождение ребёнка
07.03.1939

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Волокитин Филипп Антонович

Смерть
19.02.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close