(Рязанцова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рязанцова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Рязанцов Иван Дементьев

Мать: не указана

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кузнецовская, Подгородная волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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