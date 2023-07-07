Ефимушкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимушкина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимушкин Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимушкин Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимушкин Олег