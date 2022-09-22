Юревич (Соколова) Валерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1930
Дата смерти22.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1930
Отец: Соколов Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1957
Сын: Юревич Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Юревич Владимир Маркович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Юревич Елена Владимировна
Отец ребёнка: Юревич Владимир Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2022