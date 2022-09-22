Юревич (Соколова) Валерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮревич (Соколова) Валерия Ивановна

Юревич (Соколова) Валерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1930

Дата смерти

22.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1930

Отец: Соколов Иван Павлович

Мать: Соколова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1957

Сын: Юревич Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Юревич Владимир Маркович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Юревич Елена Владимировна

Отец ребёнка: Юревич Владимир Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юревич Владимир Маркович

Смерть
22.09.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close