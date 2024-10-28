Перия Эвэлинна Таировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1980
Отец: Сетсмаилов Таир
Мать: Амзаева Надие
Бракосочетание
11.09.2002
Рождение ребёнка
14.04.2003
Дочь: Перия Мавиле
Отец ребёнка: Перия Арсен Ремзиевич
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.06.2005
Отец ребёнка: Перия Арсен Ремзиевич
Золотое Поле, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.11.2019
Отец ребёнка: Перия Арсен Ремзиевич
Кировское, Кировский муниципальный район, Республика Крым