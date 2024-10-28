Перия Эвэлинна Таировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перия Эвэлинна Таировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1980

Отец: Сетсмаилов Таир

Мать: Амзаева Надие

Бракосочетание
11.09.2002

Муж: Перия Арсен Ремзиевич

Рождение ребёнка
14.04.2003

Дочь: Перия Мавиле

Отец ребёнка: Перия Арсен Ремзиевич

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.06.2005

Сын: Перия Эбазер Арсенович

Отец ребёнка: Перия Арсен Ремзиевич

Золотое Поле, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.11.2019

Сын: Перия Эрнест Арсенович

Отец ребёнка: Перия Арсен Ремзиевич

Кировское, Кировский муниципальный район, Республика Крым

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