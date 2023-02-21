Мананникова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1953
Дочь: Мананникова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мананников Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
07.01.1955
Сын: Мананников Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Мананников Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно