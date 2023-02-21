Мананникова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мананникова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1953

Дочь: Мананникова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мананников Дмитрий Михайлович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.01.1955

Сын: Мананников Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Мананников Дмитрий Михайлович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мананников Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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