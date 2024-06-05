Карасев Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасев Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
2009

Жена: Карасёва Ирина Александровна

Рождение ребёнка
26.08.2011

Дочь: Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: Карасёва Ирина Александровна

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.2016

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Карасёва Ирина Александровна

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