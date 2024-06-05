Карасев Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2009
Рождение ребёнка
26.08.2011
Дочь: Алиса Алексеевна
Мать ребёнка: Карасёва Ирина Александровна
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.2016
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Карасёва Ирина Александровна